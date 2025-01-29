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أبو عبيدة ينشر أسماء الأسرى الإسرائيليَّين المقرَّر الإفراج عنهم غدًا

29 يناير 2025 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة ينشر أسماء المحتجزين الإسرائيليَّين المقرَّر الإفراج عنهم غدًا
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"،  أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في الجزء الثالث من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة تليغرام، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد الخميس الموافق 30-01-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم، أربال يهود،  آجام بيرغر، جادي موشي موزسس.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم حركة “حماس” الخميس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “إسرائيل تسلمت قائمة المخطوفين الذين من المفترض إطلاق سراحهم من أسر حماس غدا”، مضيفا أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل “بعد إبلاغ العائلات”.

وأوضح البيان أن ثمانية محتجزين، بينهم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، سيتم إطلاق سراحهم من غزة الخميس.

وأضاف أن الإسرائيليين الثلاثة هم أربيل يهود وأغام بيرغر وغادي موسيس. موضحا أن خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم أيضا.

بالمقابل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج غدا عن 110 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم حماس.

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#غزة #أبو عبيدة

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