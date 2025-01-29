(إسرائيل) تعلن تسلُّم قائمة بأسماء أسرى ستفرج عنهم حماس الخميس

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم حركة “حماس” الخميس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “إسرائيل تسلمت قائمة المخطوفين الذين من المفترض إطلاق سراحهم من أسر حماس غدا”، مضيفا أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل “بعد إبلاغ العائلات”.

وأوضح البيان أن ثمانية محتجزين، بينهم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، سيتم إطلاق سراحهم من غزة الخميس.

وأضاف أن الإسرائيليين الثلاثة هم أربيل يهود وأغام بيرغر وغادي موسيس. موضحا أن خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم أيضا.