فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معاريف تكشف عن حادثة "مروِّعة" بعد رصد الجنود شخص بين الرُّكام بغزَّة

الفاو: الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت 75% من الزراعة ومياه الري

"الشُّيوخ الأمريكي" يُفشل تمرير مشروع قانون لمعاقبة"الجنائيَّة الدَّوليَّة"

مشعل: غزَّة لها دين في أعناقنا وندعو للوقوف إلى جانبها في مرحلة الإغاثة والإعمار

الإعلام العبري يكشف عن مرشّح جديد لمنصب رئيس الأركان... ما علاقة سارة نتنياهو؟

بالأسماء.. قائمة جديدة تضم 67 أسيرًا من قطاع غزَّة وأماكن احتجازهم

وظيفة شاغرة متاحة لدى منظمة الصليب الأحمر.. طالع التفاصيل

تهديدات لسموتريتش وشاس بحل "الكنيست" بسبب قانون التجنيد

هآرتس: عودة سكان غزة لمنازلهم المدمرة فشل آخر لخطة حرب نتنياهو

الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,417 شهيدًا

خبير "إسرائيليّ" لـ "ترامب": إذا كنت تهتمُّ بالفلسطينيِّين فلماذا لا تنقُّلهم إلى "أرض الأحلام"؟

29 يناير 2025 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
...
خبير "إسرائيليّ" لـ "ترامب": إذا كنت تهتمُّ بالفلسطينيِّين فلماذا لا تنقُّلهم إلى أمريكا؟
غزة/ فلسطين أون لاين

يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي جاكي خوري، إن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل أكثر من مليون لاجئ من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مع توقعه أو حتى مطالبته بأن يتعاون قادة هاتين الدولتين معه، تعكس مدى رؤيته الاستعمارية الكلاسيكية في التعامل مع القضايا الدولية. 

ويقول خوري، في مقال له في صحيفة "هآرتس" العبرية، "يظهر ترامب وكأنه يسعى إلى "تخفيف العبء" عن الفلسطينيين المرهقين من الحرب، عبر اقتلاعهم من أنقاض غزة ونقلهم إلى "بيئة أكثر استقرارًا"، وكأنهم قطيع يُقاد بواسطة الكاوبوي ترامب".

وأضاف، "المفارقة أن ترامب نفسه بنى نصف حملته الانتخابية على معاداة اللاجئين، والآن يتوقع من الدول العربية استقبال اللاجئين الفلسطينيين. ولو كان صادقًا في اهتمامه بهم، لما لا يرسل أسطوله الحربي إلى شواطئ غزة وينقل مليون ونصف فلسطيني إلى "أرض الأحلام" – الولايات المتحدة؟ لكن بالطبع، هذا أمر لا يمكن تصوره".

وأوضح الخبير الإسرائيلي، بأن سيناريو تهجير الفلسطينيين على أرض الواقع مستحيل، حتى لو احتفل اليمين الإسرائيلي بتصريحات ترامب. فالصور القادمة من ممر نتساريم تُظهر مئات الآلاف من الفلسطينيين يعودون إلى شمال القطاع رغم الدمار الهائل، ما يثبت أنهم ليسوا شعبًا يبحث عن فرصة للرحيل جنوبًا أو شرقًا، بل شعب متمسك بحقه في العيش على أرضه بكرامة، مثل أي مواطن في أي دولة ذات سيادة.

وخلص بالقول، إلى أنه ترامب يحب الصفقات التجارية، وينظر إلى الشرق الأوسط بعيون رجل أعمال في مجال العقارات. لكن في هذه القضية، عليه أن يستمع لنصائح أكثر حكمة، لأن "صفقة" سيئة مثل هذه ليس لها أي مستقبل.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة