خبير "إسرائيليّ" لـ "ترامب": إذا كنت تهتمُّ بالفلسطينيِّين فلماذا لا تنقُّلهم إلى "أرض الأحلام"؟

غزة/ فلسطين أون لاين

يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي جاكي خوري، إن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل أكثر من مليون لاجئ من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مع توقعه أو حتى مطالبته بأن يتعاون قادة هاتين الدولتين معه، تعكس مدى رؤيته الاستعمارية الكلاسيكية في التعامل مع القضايا الدولية.

ويقول خوري، في مقال له في صحيفة "هآرتس" العبرية، "يظهر ترامب وكأنه يسعى إلى "تخفيف العبء" عن الفلسطينيين المرهقين من الحرب، عبر اقتلاعهم من أنقاض غزة ونقلهم إلى "بيئة أكثر استقرارًا"، وكأنهم قطيع يُقاد بواسطة الكاوبوي ترامب".

وأضاف، "المفارقة أن ترامب نفسه بنى نصف حملته الانتخابية على معاداة اللاجئين، والآن يتوقع من الدول العربية استقبال اللاجئين الفلسطينيين. ولو كان صادقًا في اهتمامه بهم، لما لا يرسل أسطوله الحربي إلى شواطئ غزة وينقل مليون ونصف فلسطيني إلى "أرض الأحلام" – الولايات المتحدة؟ لكن بالطبع، هذا أمر لا يمكن تصوره".

وأوضح الخبير الإسرائيلي، بأن سيناريو تهجير الفلسطينيين على أرض الواقع مستحيل، حتى لو احتفل اليمين الإسرائيلي بتصريحات ترامب. فالصور القادمة من ممر نتساريم تُظهر مئات الآلاف من الفلسطينيين يعودون إلى شمال القطاع رغم الدمار الهائل، ما يثبت أنهم ليسوا شعبًا يبحث عن فرصة للرحيل جنوبًا أو شرقًا، بل شعب متمسك بحقه في العيش على أرضه بكرامة، مثل أي مواطن في أي دولة ذات سيادة.

وخلص بالقول، إلى أنه ترامب يحب الصفقات التجارية، وينظر إلى الشرق الأوسط بعيون رجل أعمال في مجال العقارات. لكن في هذه القضية، عليه أن يستمع لنصائح أكثر حكمة، لأن "صفقة" سيئة مثل هذه ليس لها أي مستقبل.