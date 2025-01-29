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الفاو: الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت 75% من الزراعة ومياه الري

29 يناير 2025 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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"الفاو": الحرب على غزَّة دمرت ثلثي الآبار الزراعية و96% خسائر الثروة الحيوانية
وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن 75% من الحقول بقطاع غزة التي كانت تُستخدم في السابق لزراعة المحاصيل وبساتين أشجار الزيتون، تضررت أو دُمرت بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت "الفاو" في تقييمها، أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل، ما أدى إلى شحّ مياه الري.

وأضافت أن خسائر الثروة الحيوانية وصلت إلى 96%، وتوقف إنتاج الحليب تقريبًا، ولم يبقَ على قيد الحياة سوى 1% من الدواجن.

وأشارت إلى أن قطاع صيد الأسماك يُوشك على الانهيار، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وقالت المنظمة إن وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية، من خلال تسليم المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر.

وبينت أن أكثر من مليوني شخص يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.

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#غزة

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