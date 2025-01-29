الإعلام العبري يكشف عن مرشّح جديد لمنصب رئيس الأركان... ما علاقة سارة نتنياهو؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة 12 العبرية، أنَّ زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، تمارس ضغوطًا على زوجها، بنيامين نتنياهو، لإعادة فتح قائمة المرشحين لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة.

وأوضحت القناة العبرية، أن سارة نتنياهو تمارس هذه الضغوط من مقر إقامتها في ميامي، من أجل إضافة اسم جديد إلى قائمة المرشحين للمنصب – اللواء ديفيد زيني، الذي يشغل حاليًا منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل وقائد الفيلق العسكري.

ومن المتوقع أن تعود سارة نتنياهو إلى البلاد برفقة زوجها على متن طائرة "جناح صهيون"، بعد زيارته لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.ومن المتوقّع أن تعود سارة نتنياهو إلى البلاد برفقة زوجها على متن طائرة "جناح صهيون"، بعد زيارته المقررة إلى البيت الأبيض ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 4 شباط/فبراير.ومن المتوقّع أن تعود سارة نتنياهو إلى البلاد برفقة زوجها على متن طائرة "جناح صهيون"، بعد زيارته المقررة إلى البيت الأبيض ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 4 شباط/فبراير.

وفي الـ 21 من الشهر الجاري، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، في بيان، عن استقالته من منصبه، وأنه أبلغ وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بأنه يطلب إنهاء ولايته بحلول السادس من آذار/مارس المقبل.

وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا".

وأعلن هاليفي بوضوح: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".