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وظيفة شاغرة متاحة لدى منظمة الصليب الأحمر.. طالع التفاصيل

29 يناير 2025 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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وظيفة شاغرة متاحة في منظمة الصليب الأحمر

أعلنت منظمة الصليب الأحمر عن حاجتها لوظيفة أخصائي علاج طبيعي.

وذكرت المنظمة أن المتطلبات للوظيفة امتلاك درجة جامعية في العلاج البيعي، ورخصة صالحة لمزاولة المهنة في بلدة الإقامة، إلى جانب شهادات إضافية ذات صلة مثل الصحة العامة أو تقنيات المستشفيات الحادة أو إعادة التأهيل، عوضا عن امتلاك خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

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وحول التسجيل للوظيفة نوهت إلى أن ذلك يكون عبر إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني انقر هنا لنسخ البريد الإلكتروني

مع ضرورة كتابة اسم الوظيفة في سطر الموضوع، وأن يكون الطلب قبل يوم 1 فبراير 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الصليب الأحمر #وظيفة #أخصائي اجتماعي

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