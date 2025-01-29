تهديدات لسموتريتش وشاس بحل "الكنيست" بسبب قانون التجنيد

هدد وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، بحل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة على خلفية قانون تجنيد الحريديين، الذي تعارضه الأحزاب الحريدية بشدة.

وقال سموتريتش إنه "آمل أن ننجح بسن قانون تجنيد جيد وقانون ميزانية الدولة أيضا، وإذا لم ننجح، فإني أقول لإخواني الحريديين أنه بالإمكان أن نقرر سن قانون الميزانية وحل "الكنيست"، ولا توجد إمكانية أبدا لإبقاء دولة في حرب بدون ميزانية".

حزب شاس

وتأتي أقوال سموتريتش ردا على تصريح رئيس حزب شاس، أرييه درعي، أمس، التي أمهل فيها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مدة شهرين لتسوية مسألة قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، مهددا بإسقاط الحكومة.

وقال درعي، في مقابلة أجراها مع إذاعة موجهة للجمهور الحريدي، إن "الائتلاف ورئيس الحكومة أمام مهلة شهرين لتسوية وضع طلاب التوراة. هذا هو الاختبار الحقيقي، وإذا لم تُحل القضية، فسنضطر إلى التوجه نحو انتخابات جديدة".

وحسب سموتريتش، فإن "الجيش لم يكن بحاجة إلى الحريديين حتى الآن. والآن هو بحاجة إليهم. ولا شيء اسمه جيش صغير وذكي. ثمة حاجة إلى جيش كبير، ذكي، هجومي، وفتاك. وفي حال لم نجمع على قانون تجنيد، وهذا جائز لأننا لسنا مستعدين للتنازل" في موضوع تجنيد الحريديين.

في طريق التفكك

وقالت مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" ردا على أقوال سموتريتش، إنه "الأمور تتجه إلى هناك على ما يبدو، والحكومة في الطريق نحو التفكك. لكن وزير المالية يعتقد أننا سنصوت تأييدا للميزانية قبل انتخابات بدون قانون تجنيد، وهذا لن يحدث بالطبع".

وقال مصدر حريدي إنه "آمل أن يكون هناك توافق على الميزانية، وإذا لم يحدث هذا، بالإمكان أن نقرر أننا سنسن قانون تجنيد ونحل الكنيست".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصريحات درعي تعكس موقفا موحدا لدى الأحزاب الحريدية، وتوضح لنتنياهو أن الحريديين لن ينقسموا حول هذا الشأن، وسيدفعون باتجاه انتخابات جديدة إذا لم يتم تنفيذ ذلك.

المصدر / عرب 48