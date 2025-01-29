الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,417 شهيدًا

قالت وزارة الصحة بغزَّة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 63 شهيدًا منهم 59 شهيدًا تم انتشالهم وشهيدان متأثران بإصابتهما، وشهيدان جديدان، بالإضافة إلى 8 مصابين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصَّحة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,417 شهيدًا و 111,571 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.





المصدر / فلسطين أون لاين