قاسم:  الاحتلال يحاول التَّملُّص من بعض بنود وقف إطلاق النَّار في غزَّة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول التملص من بعض بنود وقف إطلاق النار في غزّة.

وأكد قاسم في تصريح للتلفزيون العربي، أنَّ حماس ملتزمة بكامل بنود وقف إطلاق النار، موضحًا أن الحركة تتوقع أن تكون المراحل المقبلة من المفاوضات معقدة وصعبة.

وأوضح أنّ حماس تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني ومن غير الممكن أن تختفي.

وأشار إلى أنّ عودة الغزيين إلى الشمال محفوفة بكثير من الصعاب بسبب مماطلة الاحتلال، مشددًا على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات بشكل عاجل للنازحين.

وأضاف قاسم "على المجتمع الدولي إثبات وجوده ومساعدة النازحين فورا".

ويواصل النَّازحون لليوم الثالث تواليًا العودةمن وسط وجنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للتلفزيون العربي، إنّ 80% من النازحين عادوا إلى مناطق شمالي القطاع خلال اليومين الماضيين.

وأكد المكتب الحكومي، أنَّ جميع الطواقم والأجهزة الحكومية تواصل عملها لليوم الثالث على التوالي في إطار تسهيل عودة مئات آلاف النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أنّ هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه.

وجددت تأكيدها على أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه.

وفي غضون ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفد الحركة سلم الوسطاء مساء الأحد المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشمل اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن 90 أسيراً بينهم 21 طفلاً وفتى، و76 من الضفة الغربية و14 من شرقي القدس نشرت أسماءهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، مقابل الإفراج عن ثلاث أسيرات إسرائيليات من غزة.

وفي 26 يناير الجاري، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 200 معتقل فلسطيني من ذوي الإحكام المؤبدة والعالية إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج؛ تنفيذًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل في إطار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وسلّمت كتائب القسام يوم السبت 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل ثاني دفعة من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

المصدر / فلسطين أون لاين