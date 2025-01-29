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"الدَّاخليَّة" تنشرُ أرقامًا هامّة للإبلاغ عن أية مخلَّفات عقب عودة المواطنين إلى منازلهم

29 يناير 2025 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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"الدَّاخليَّة" تنشرُ أرقامًا هامّة للإبلاغ عن أية مخلَّفات ومخاطر عقب عودة المواطنين إلى منازلهم

باركتْ وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين عودتهم إلى منازلهم ومناطق سكنهم في جميع محافظات قطاع غزة.

وحذّرت الدّاخلية المواطنين من المنازل الآيلة للسقوط أو التي أصاب أجزاءً منها ضرر شديد وقد تُشكل خطراً على حياتهم، وفي حال الاحتياج للمساعدة بهذا الصدد الاتصال على الدفاع المدني عبر الرقم (102).

وأشارت إلى أنه في حال وجود أية مخلفات حربية خطرة بين ركام وأنقاض المنازل والمباني ضرورة عدم العبث بها، وإبلاغ شرطة هندسة المتفجرات عبر الرقم (100).

وأضافت "عند الاحتياج للتواصل مع وزارة الداخلية أو أيّ من أجهزتها، الاتصال على العمليات المركزية بالوزارة عبر الرقم (109). 

ومنذ يوم الإثنين، يتوافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للتلفزيون العربي، إنّ 80% من النازحين عادوا إلى مناطق شمالي القطاع خلال اليومين الماضيين.

وأكد المكتب الحكومي، أنَّ جميع الطواقم والأجهزة الحكومية تواصل عملها لليوم الثالث على التوالي في إطار تسهيل عودة مئات آلاف النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وأوضح، أنَّ أكثر من 5,500 موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء على تسهيل مسارات وممرات العودة. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني الكريم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عودة النازحين #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار

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