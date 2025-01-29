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صحيفة: واشنطن تتعهد لـ (تل أبيب) بتعطيل إعادة إعمار غزة

29 يناير 2025 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج منذ بدء الحرب عليه في السابع من أكتوبر 2023

تلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعهدات أميركية بتعطيل إعادة إعمار مناطق شمالي قطاع غزة، وترحيل عملية إدخال المنازل الجاهزة "الكرفانات" إلى مناطق شمال غزة المتاخمة للمستوطنات إلى مدى زمني أبعد، وذلك إلى حين التوافق على الخطط الأمنية التي من أجلها ضمان أمن المستوطنات المجاورة للقطاع؛ حسبما أورد "العربي الجديد" صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت التعهدات الأميركية إلى (تل أبيب) خلال لقاء مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفيد بأن هناك مخططا أميركيا يتضمن تصورات ومشروعات أمنية ستكون بتمويل أميركي – خليجي متعلقة بالمنطقة العازلة الدائمة بين مستوطنات غلاف غزة والقطاع، لضمان ما أسموه عدم تمثيل القطاع أي تهديد مستقبلي لـ(إسرائيل).

وبحسب المعلومات، فإن التعهدات الأميركية لنتنياهو لحثه على المضي في الاتفاق، تهدف في مضمونها لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة من القطاع، من خلال عرقلة وإبطاء عملية إعادة الإعمار وجعل مناطق شمال غزة غير صالحة للحياة على المدى البعيد.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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