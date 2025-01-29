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الإعلان عن استشهاد أسيرين من قطاع غزة في سجون الاحتلال

29 يناير 2025 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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أسرى غزة تعرضوا لعذابات ومعاملات وحشية منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسيران محمد شريف العسلي وإبراهيم عدنان عاشور من قطاع غزة في سجون الاحتلال؛ في بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير اليوم الأربعاء.

50 شهيدا

وارتفعت حصيلة الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة إلى أكثر من 50 شهيدا، وهذه الحصيلة هي الأعلى تاريخيا.

ووصلت حصيلة الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلى أكثر من 10,300 أسير بينهم 90 أسيرة وما لا يقل عن 345 طفلا و3428 معتقلا إداريا، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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