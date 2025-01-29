المستشار الألماني: تهجير فلسطيني غزة "فكرة" غير مقبولة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن غير مقبولة.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال عن سبب تقديم ألمانيا أسلحة لـ(إسرائيل) التي ارتكبت جرائم حرب، خلال فعالية انتخابية لحزبه في العاصمة برلين.

وزعم أن ألمانيا قدمت دعما عسكريا لـ(إسرائيل) للدفاع عن نفسها، وأنهم سيواصلون دعمها بالأسلحة.

وذكر شولتس أن "المنظور بشأن هذه القضية يجب أن يكون حل الدولتين الذي يمكن من خلاله التعايش السلمي بين (إسرائيل) وفلسطين".

وأضاف: "من وجهة نظري، هذا يعني بشكل ملموس إن إدارة السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى أيضا المسؤولية عن غزة، ويجب أن تتطور إمكانية حل الدولتين من هناك".

واستدرك المستشار الألماني أن العيش معا لا يمكن تحقيقه إلا بهذه الطريقة، وأن بلاده لن تتخلى عن الدفاع عنه.

وردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون ذكر اسمه، الذي طرح فكرة تهجير الفلسطينيين في غزة إلى دول عربية، خاصة الأردن ومصر قال شولتس: “أي خطط لإعادة التوطين، وفكرة ترحيل سكان غزة إلى مصر أو الأردن، غير مقبولة”.

المصدر / فلسطين أون لاين