الاحتلال يهدم عددًا من المنازل والمنشآت في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّ الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، عمليات هدم واسعة لمنازل ومنشآت سكنية وزراعية في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" هدم منزلين في خلة طه غرب مدينة دورا بالخليل، يعود ملكيتهما للمواطنين نوح الحروب ومحمد محمود إقطيل بحجة البناء دون ترخيص بالمنطقة.

وقال صاحب المنزل محمود اقطيل، إن جرافات الاحتلال هدمت المنزل بجميع أثاثه ومحتوياته، بعد أن أجبرت عائلة نجله المكونة من 9 أفراد على إخلائه قسرا منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومنعتها من الرجوع إليه، ما أجبرها على الإقامة في منزل للعائلة في قرية خرسا.

وهدمت قوات الاحتلال منزل المواطن جواد يعقوب هدروس في منطقة ظهر رجال شمال بلدة ديربلوط في سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، حاصرت المنزل، ومنعت تواجد المواطنين في محيطه قبل أن تشرع الجرافات بتدميره.

وهدم الاحتلال مطعم العزبة في منطقة المخرور قرب بيت جالا غربي بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وفي أريحا هدمت قوات الاحتلال، أربعة منازل وعدة أسوار في قرية الديوك التحتا، شمال غرب مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات من جيش الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت منطقة “سطيح” في الديوك التحتا غرب أريحا، ومنعت الطواقم والصحفية من الوصول إلى المنطقة، وهدمت 4 منازل مأهولة، وعدة أسوار، عُرف من أصحابها: علي كعابنة، وسعد خواجا.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطعما بمنطقة المخرور في بيت جالا غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي عقبة حسنة والمخرور، وهدمت مطعم العزبة الذي يعود للمواطن محمود علي موسى صري الذي يسكن في جبل المكبر بالقدس، بحجة عدم الترخيص.

وهدمت آليات بلدية الاحتلال "الإسرائيلي"، مصلى التقوى في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة، قرية صور باهر، وحاصرت بناية بالكامل، ثم داهمت الطابق العلوي حيث "مصلى التقوى".

وقال أهالي القرية إن آليات الاحتلال قامت بتفقد المصلى بالكامل، ومنعت الوصول اليه، ثم شرعت آلياتها بعملية هدمه بحجة البناء دون ترخيص.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات