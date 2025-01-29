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بالفيديو تحطم طائرة أمريكية من طراز إف-35 خلال رحلة تدريب جوي

29 يناير 2025 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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طائرة اف 35 الأمريكية

أفادت تقارير بأن طيارا في القوات الجوية الأمريكية نجا من حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-35، وذلك خلال تدريب جوي في قاعدة إيلسون الجوية بولاية ألاسكا يوم الثلاثاء.

وأكد العقيد بول تاونسند، قائد الجناح المقاتل 354، في مؤتمر صحفي أن الطيار واجه "عطلا تقنيا أثناء الطيران" تمكن على إثره من القفز من الطائرة قبل تحطمها خلال مرحلة الهبوط.

وأشار تاونسند إلى أن الطيار أعلن حالة الطوارئ قبل الحادث، وأنه كان في حالة مستقرة بعد الحادث، حيث يتم حاليا تقييم وضعه الصحي في منشأة طبية متخصصة.

وأضاف أن الحادث، الذي وقع في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء، تسبب في أضرار جسيمة للطائرة المقاتلة.

وتقع قاعدة إيلسون الجوية على بعد حوالي 25 ميلا (40 كيلومترا) جنوب مدينة فيربانكس. وأكد تاونسند أن القوات الجوية ستجري "تحقيقا شاملا" لمعرفة أسباب الحادث، وذلك بهدف تقليل احتمالية تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يذكر أن طائرات F-35 تعد من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم، وتلعب دورا محوريا في عمليات القوات الجوية الأمريكية، مما يجعل مثل هذه الحوادث محل اهتمام واسع لضمان سلامة الطيارين والاستمرار في تطوير أنظمة الطيران.

 

المصدر / وكالات
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