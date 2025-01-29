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الأمم المتحدة تعلن عن أعداد العائدين لغزة وشمالها منذ الإثنين

29 يناير 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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الآلاف من المواطنين النازحين عادوا لغزة والشمال

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "أوتشا"، إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الاثنين وظهر الثلاثاء.

وأوضح المكتب في بيان له، اليوم الأربعاء، أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الآخر من الأطفال.

واستند مكتب "أوتشا" إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

وقال المكتب، "إن نساءً حوامل أو مرضعات ومسنين وأشخاصا ذوي إعاقة ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم هم من ضمن فئات ضعيفة رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيرا على الأقدام".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الأمم المتحدة #عودة النازحين #اتفاق التبادل

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