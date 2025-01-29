الاحتلال يهدمُ مصلى في صور باهر جنوب القدس

هدمت آليات بلدية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، مصلى التقوى في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة، قرية صور باهر، وحاصرت بناية بالكامل، ثم داهمت الطابق العلوي حيث "مصلى التقوى".

وقال أهالي القرية إن آليات الاحتلال قامت بتفقد المصلى بالكامل، ومنعت الوصول اليه، ثم شرعت آلياتها بعملية هدمه بحجة البناء دون ترخيص.

ورصد تقرير محافظة القدس، أنه خلال عام 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (380) عملية هدم وتجريف، منها: (92 عملية هدم ذاتي قسري) و(259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف.

المصدر / وكالات