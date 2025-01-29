تدميرٌ للبنية التَّحتيَّة وتفجيرٌ للمنازل.. ماذا يحدث في طولكرم لليوم الثَّالث على التَّوالي؟

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، تخللها اعتقالات وتفجير لمنازل عدد من المواطنين وارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

وهدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، منزل الشهيد القسّامي تامر فقها في ضاحية شويكة شمالي طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم وشرعت بهدم منزل الشهيد تامر فقهاء بعد شهور من تسليم عائلته إخطاراً بالهدم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الثلاثاء، بأن طواقمها في طولكرم تسلمت جثمان شهيد على بوابة “سناعوز” العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضحت الجمعية أن الشهيد كان قد أصيب في ضاحية ارتاح بطولكرم، واعتقلته قوات الاحتلال مصابًا بإصابة خطيرة.

وحاصرت آليات الاحتلال البناية التي تضم عددًا من الشقق السكنية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية واندلاع اشتباكات مسلحة، ما أدى إلى إصابة شاب في المكان، حيث احتجزته قوات الاحتلال إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وفجّرت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزلا لعائلة بلاونة، ما أدى لاشتعال النيران داخله، في حارة البلاونة وسط مخيم طولكرم للاجئين، تزامنًا مع مواصلة تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين والمنشآت في المخيم، وتهجير المواطنين قسرًا من منازلهم وتحويلها لثكنات عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات