الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين لليوم التَّاسع تواليًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم التاسع على التوالي عدوانه العسكري على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات هدم وتدمير وتفجير لمنازل الأهالي في المخيم، وحملة اعتقالات متواصلة تشنها أجهزة السلطة.

واندلعت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصّحة، استشهاد الشاب أسامة أبو الهيجاء متأثرًا بجراحه بعد إصابته بقصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال قرب دوار السينما وسط مدينة جنين.

وكانت طائرة مسيرة قصفت موقعًا على دوار السينما، ما أدى لإصابة الشاب، ومنعت قوات الاحتلال وصول الإسعاف إليه وقامت باعتقاله، فيما احتجزت مركبة اسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة، وأعاقت عمل طواقم الاسعاف على الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي البيادر بمدينة جنين، حيث نشرت قناصة على أحد المباني، واعتقلت الشاب عمر العجاوي عقب اقتحام منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عناد أبو الخير طحاينة بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته في بلدة السيلة الحارثية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة ومخيّم جنين، مع استمرار عمليات التجريف في المخيم وتفجير المنازل.

واعتقلت أجهزة السلطة محمد الجار من مخيم جنين، أثناء تواجده في قرية مثلث الشهداء، كما اعتقلت والد زوجته خالد مشارقة.

تزامن ذلك مع، انتشار لعدد من السيارات المدنية بداخلها أجهزة السلطة داخل بلدة طمون جنوب طوباس بهدف ملاحقة واعتقال الشبان والمطاردين.

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الشاب محمد صقر بشارات من بلدة طمون.

المصدر / وكالات