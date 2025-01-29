بينهم أسيرٌ محرَّر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المقدسي ماجد الجعبة، بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما اقتحمت بلدة كفر عقب المقدسية وحطمت محتويات منزل الأسير المحرر في صفقة “طوفان الأحرار” أشرف زغير.

كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بينما اقتحمت آليات جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عناد أبو الخير طحاينة من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر العجاوي، عقب اقتحام منزله في حي البيادر بمدينة جنين، تزامنا مع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال شهدها الحي الشرقي من المدينة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت شابا، إضافة إلى مداهمة آليات جيش الاحتلال مخيم دير عمار غرب المدينة، وصادرت قوات الاحتلال مركبة خلال اقتحام قرية كفر مالك شمال رام الله، فيما اعتقلت شابين، تزامنا مع اقتحام قرية أبو شخيدم.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل أحد المواطنين في التعاون العلوي في نابلس، واعتقلت الشابين محمود ناصر، وهاني مرعي.

ووفقًا لما نشره مكتب إعلام الأسرى، فقد عُرف من بين المعتقلين، التالي:

- المحرر ماجد الجعبة - البلدة القديمة - القدس

- المحرر محمود الترياقي - بلدة الطور - القدس

- المحرر عز الدين مصباح أبو صبيح - القدس

- المحرر صبيح مصباح أبو صبيح - القدس

- عمر العجاوي من منزله - جنين

- محمد الوحش - عرابة - جنين

- عناد ابو الخير طحاينة - السيلة الحارثية - جنين

- محمود ناصر - نابلس

- زكي الهندي - نابلس

- هاني مرعي - نابلس

- صامد خالد أبو خلف - عصيرة القبلية - نابلس

- وليد صبارنة - بيت أمر - الخليل

- أحمد محمود العلامي - بيت أمر - الخليل

- المحرر تامر نصار - عنبتا - طولكرم

- عمرو منصور - بيتونيا - رام الله



المصدر / وكالات