الدِّفاع المدني بغزَّة: لم نتمكَّن من انتشال جثامين الشُّهداء تحت الأنقاض بسبب غياب الآليات المتخصِّصة

أكد الدفاع المدني في غزة، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل المماطلة في إدخال المساعدات الإغاثية ولا يريد عودة السكان إلى الشمال

وقال الدفاع المدني في تصريحٍ للتلفزيون العربي، إنَّ الاحتلال دمَّر كل مقومات الحياة في القطاع، مشيرًا إلى أنَّ النازحين لا يجدون أبسط الأشياء في الشمال.

وأضاف، أنّ "النازحين العائدون إلى شمال القطاع لا يجدون مأوى ولا مياه ولا وقود".

وأوضح، أنّ إنهاء معاناة النازحين العائدين إلى شمال القطاع تحتاج إلى قرار دولي، مطالبًا بفتح المعابر بشكل كامل لإدخال المساعدات وبدء عملية الإعمار وإنهاء المعاناة.

وذكر الدفاع المدني، أنَّ طواقمه لم تتمكن من انتشال جثامين الشهداء تحت الأنقاض بسبب غياب الآليات المتخصصة، مطالبًا بدخول هيئات دولية متخصصة في إزالة الركام وتفكيك المتفجرات من مخلفات جيش الاحتلال.

وفي تصريحٍ سابق، أكد الدفاع المدني، أن نحو 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض في ظل عدم وجود معدات لانتشالهم، وخروج الطاقم عن الخدمة بالكامل في محافظات شمال غزة.

وطالب بإدخال طواقم دفاع مدني بمعداتها من الدول الشقيقة إلى قطاع غزة من أجل مساندته في القيام بواجبنا للتعامل مع الواقع الكارثي الذي خلفته الحرب، والذي يفوق قدرة جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

وشدد الدفاع المدني على أنّ الجميع مطالب اليوم بالسعى إلى دعم الجهاز في قطاع غزة بكل الإمكانات اللازمة من مركبات ومعدات إنقاذ وإطفاء وإسعاف، والآلات والمعدات الثقيلة التي تساعدنا في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض آلاف المباني والمنازل المدمرة.

ومنذ يوم الإثنين، يتوافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أنّ هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه.

وجددت تأكيدها على أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه.

وفي غضون ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفد الحركة سلم الوسطاء مساء الأحد المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين