المكتب الحكومي: كمِّيَّات كبيرة من المُساعدات لا تزال عالقة على حدود قطاع غزَّة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 80% من النازحين عادوا إلى مناطق شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المكتب الحكومي في تصريحات للتلفزيون العربي، أن الجهود لا تزال متواصلة لتقديم المساعدات الإغاثية للنازحين العائدين إلى شمال القطاع.

وأشار إلى أنه قدم تحذيرات للنازحين العائدين إلى الشمال من مخلفات جيش الاحتلال في المنطقة.

وفيما يتعلَّق بدخول المساعدات، ذكر المكتب الحكومي أنه سجَّل تراجعًا في عدد دخول شاحنات المساعدات عكس ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنّ كميات كبيرة من المساعدات لا تزال عالقة على حدود قطاع غزة.

وأكد أنّ عدد الخيام التي دخلت القطاع لا تكفي لتغطية الاحتياجات، مطالبًا بتكثيف الجهود لتوطين سكان القطاع في ظل المطالب بتهجيرهم.

ولفت إلى أنه لم يدخل إلى القطاع أي آليات للمساعدة في انتشال جثامين الشهداء العالقين تحت الأنقاض.

ومنذ يوم الإثنين، توافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أنّ هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه.

وجددت تأكيدها على أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه.

وفي غضون ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفد الحركة سلم الوسطاء مساء الأحد المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين