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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 29 يناير

29 يناير 2025 . الساعة 07:11 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 29 يناير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ارتفاعاً على درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمس إلى غائم جزئياً نهاراً، وبارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 8°.

- الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.

- الرياح: هادئة وتتراوح سرعتها نحو 8 كم/س.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 62٪.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية

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