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الاحتلال يهدم منزل الشَّهيد تامر فقها في طولكرم

29 يناير 2025 . الساعة 07:05 بتوقيت القدس
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 هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، منزل الشهيد القسّامي تامر فقها في ضاحية شويكة شمالي طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم وشرعت بهدم منزل الشهيد تامر فقهاء بعد شهور من تسليم عائلته إخطاراً بالهدم.

والشهيد القسامي تامر فقها منفذ عملية عناب شرق طولكرم في الثاني من نوفمبر العام ٢٠٢٣، وأسفرت العملية عن مقتل جندي وإصابة عدد آخر، كأول عملية تبنتها كتائب القسام في الضفة الغربية في أعقاب طوفان الاقصى.

 واستشهد القسامي فقها في 4-5-2024 بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً لعائلة بدران في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، حيث تخلله إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقذائف “الإنيرجا”، وهدم المنزل بالكامل بجرافات ثقيلة.

 وأعلنت كتائب القسام في حينها عن استشهاد 4 من مقاوميها بعد اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم، وهم: تامر فقهاء، علاء شريتح، عدنان سمارة، وآسال بشير بدران.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#هدم منازل الشهداء #تامر فقها #عملية عناب

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