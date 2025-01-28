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الأونروا تستأنف توزيع الطحين على حروف جديدة ضمن هذه الفئة.. تعرف إليها

28 يناير 2025 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن استئناف توزيع المساعدات الغذائية المتمثلة في بأكياس الطحين (دقيق أبيض)، على حروف جديدة وذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 29 يناير 2025.

الفئات المستهدفة وآلية التوزيع

تستهدف عملية التوزيع الجديدة غداً على الأسر المكونة من 4 أفراد فما فوق، حيث سيتم توزيع الطحين وفق الترتيب الأبجدي لاسم رب الأسرة، ابتداءً حرف الألف (أ) حتى حرف  اللام (ل) وكذلك توزيع الطحين على من تبقى من فئه 5 أفراد فما فوق.

أماكن التوزيع:  
- مركز توزيع النصيرات.  
- مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).  
- مركز المخاتير.

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#غزة #الأونروا #الطحين

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