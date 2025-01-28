"هآرتس": صور الحشود الَّتي تعبِّر منطقة نتساريم تحطُّم وهم النَّصر المطلق

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن صور الحشود الفلسطينية التي تعبر سيرًا على الأقدام ممر “نتساريم” في طريقهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة، تعكس على الأرجح نهاية الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل".

وأوضح عاموس هرئيل المحلل العسكري الأبرز في مقاله بالصحيفة إن هذه العودة تعزز فرضية أن الحرب الإسرائيلية على غزة تقترب من نهايتها، مشيرا إلى أن نتنياهو سيواجه ضغوطا أميركية غير مسبوقة لإنهاء الحرب بسبب الأولويات القادمة للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف، أن الصور التي التُقطت أمس (الاثنين) تحطم أيضًا أوهام النصر المطلق التي روّج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنصاره على مدار أشهر طويلة، خلال معظم فترة الحرب.

وأشار الكاتب في هذا السياق إلى رفض نتنياهو طوال فترة الحرب مناقشة ترتيبات ما بعدها في غزة، ورفض السماح بتدخل السلطة الفلسطينية بغزة، واستمر في الترويج لسيناريو خياليّ لهزيمة حماس الكاملة.

بالمقابل يقول هرئيل، إن حماس قدمت تنازلًا تكتيكيًا بالإفراج عن دفعة من الأسرى لتحقيق هدف استراتيجي، وهو إعادة السكان إلى الشمال، ما يجعل استئناف الحرب وإخلاء السكان مجددًا أمرًا صعبًا.

كما قال إنه "علاوة على ذلك، وعلى الرغم من انتشار متعاقدين أميركيين لصالح وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في ممر نتساريم للتأكد من عدم تهريب أي أسلحة إلى السيارات، إلا أنه لا توجد أي رقابة على الحشود التي تتحرك سيرا على الأقدام، ومن المرجح أن تتمكن حماس من تهريب عدد لا بأس به من الأسلحة بهذه الطريق، كما أن الجناح العسكري لحماس سيكون قادرا أيضا على تجديد كوادره العملياتية تدريجيا".

واعتبر هرئيل أن ما أسماه الخطوة التكتيكية التي قام بها نتنياهو نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية عليه، نجحت في إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين، إلا أنه رأى أن "الصورة الكبرى تظهر تراجعا في القدرة الإسرائيلية على فرض حل عسكري كامل في ظل القيود على حركة الجيش الإسرائيلي داخل غزة بعد عودة السكان".