لازاريني: الهجوم الإسرائيليُّ على الأونروا يعرض مستقبل الفلسطينيِّين للخطر

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الثلاثاء إن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين.



وقال لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي، "إن الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".

وأضاف، أن اتهام (إسرائيل) لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة، كما أن فرض القانون الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية.

وأكد لازاريني، أن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.

وأشار إلى، أنه في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوّض جهدنا.

وأفاد بأن، الأونروا تقدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية.

وبين، أنّ الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب.

ولفت المفوض العام للأونروا النظر إلى أن "حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو موجود بشكل مستقل عن الوكالة".

وفي وقت سابق اليوم، صرح سفير الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، بأن تل أبيب أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي رسميًا بأن حكومة الاحتلال ستُوقف تعاونها مع وكالة الأونروا خلال 48 ساعة.

وأصدر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قرارا بحظر الأونروا ينص على “منع وكالة الأونروا من أن يكون لها أي تمثيل وأن توقف خدماتها وألا تقوم بأي نشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الأراضي التابعة لسيادة الدولة الإسرائيلية”.

كما أقرّ الكنيست في جلسته اقتراح قانون آخر ينص على “منع مؤسسات الدولة وكيانات وأشخاص يتولون مناصب عامة بحسب القانون من إقامة أي علاقة بالأونروا، أو لأي جهة من طرفها، مع إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة”.

وبناء على هذه القراران، أمرت سلطات الاحتلال الأونروا بإخلاء جميع مبانيها في شرقي القدس المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير/ كانون الثاني 2025.



