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لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023..

دخول كمِّيَّة محدودة من غاز الطَّهي لغزَّة والشَّمال.. وهذه آلية التوزيع

28 يناير 2025 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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الإعلاميَّ الحكوميِّ: دخول كمِّيَّة محدودة من غاز الطَّهي لغزَّة والشَّمال.. وهذه آلية التوزيع
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الثلاثاء، دخول كمية محدودة من غاز الطهي لمحافظتي غزة والشمال، لأول مرة منذ بداية حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في القطاع.

وحول آلية التوزيع، قال المكتب الإعلامي في بيانٍ صحافي، إنه سيتم توزيع الكمية بالكامل على المواطنين، وفق قاعدة بيانات المنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها الهيئة العامة للبترول، كما هو معمول به في محافظات وسط وجنوب غزة، وذلك عبر الموزعين بتعبئة وزن ٨ كجم بسعر ٥٥ شيقل.

وأشار إلى، أن التعامل للتعبئة سيكون من خلال الموزع الذي تم تحديده بالمنظومة عند التسجيل، وستصل رسالة بذلك على جوال المواطنين.

وفي التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري, دخل وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولًا لإنهاء حرب الإبادة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع والتي استمرت 15 شهرًا, منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود وغاز الطهي لمحافظتي غزة والشمال، مما دفع الأهالي للاعتماد على الحطب في طهي الطعام.

وأدى الاعتماد على حرق الأخشاب إلى ارتفاع معدلات التلوث اللحظي في الهواء، مما فاقم المخاطر الصحية، خاصة على الأطفال وكبار السن، ويعرضهم لأمراض تنفسية خطيرة.

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#غزة

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