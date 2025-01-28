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(شاس) لنتنياهو: "سارع إلى تنفيذ الجولة الثانية من الصفقة أسرانا يعانون بغزة"

28 يناير 2025 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
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(شاس) لنتنياهو: "سارع إلى تنفيذ الجولة الثانية من الصفقة أسرانا يعانون بغزة"
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

هاجم حزب "شاس" الأصوات التي تعارض استمرار تنفيذ صفقة التبادل داخل الحكومة، مثل الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير ووزراء حزبيهما، قائلًا: "لا نكترث لتهديداتكم، علينا إنقاذ أرواح الأسرى".

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري اليوم الثلاثاء، فقد حثّ حزب "شاس" الإسرائيلي رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو على مواصلة تنفيذ شروط الصفقة حتى النهاية، قائلًا: " ، أؤكد لك أن الأسرى يعانون في غزة".

وتعهّد الحزب خلال مؤتمر "الهستدروت الوطني" في (إيلات) بأن جميع وزرائه الستة بقيادة أرييه درعي سيدعمون نتنياهو إذا التزم بتنفيذ جميع مراحل الصفقة، مؤكدين أن إعادة الأسرى الإسرائيليين هو الهدف الأكثر قدسية بالنسبة للدولة.

وأضاف أرييه درعي رئيس الحزب أنه رغم صعوبة الصفقة، والثمن الباهظ الذي ندفعه، يجب إنقاذ الأسرى الإسرائيليين، وبذل الجهد حتى عودة آخر أسير منهم.

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#غزة #أسرى الاحتلال

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