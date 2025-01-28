الاتِّحاد الأوروبِّيِّ يتجنَّب انتقادات "علنيَّة" لمقترح ترامب بـ "تطهير قطاع غزَّة"

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

تجنبت الدبلوماسية الأوروبية البارزة كايا كالاس أي انتقاد "علنيّ" لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وأشارت كالاس بدلًا من ذلك إلى دعم حل الدولتين، الذي يتفق معظم المراقبين على أنه ميت.

وقالت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ردًا على سؤال أحد الصحافيين: "لقد عانى الشعب الفلسطيني كثيرًا، والإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون السلام حقًا. لقد تم التوصل إلى وقف إطلاق النار الآن، ولكن الأمر يتطلب أيضًا اتخاذ الخطوات التالية حتى يصبح السلام دائمًا، وحتى يكون هناك استقرار وسلام في المنطقة".

وأضافت، أن هذا يتطلب من وجهة نظر أوروبا حل الدولتين، وهو ما يتطلب أن تكون الدولتان على أساس أكثر مساواة. "ولهذا السبب يدعم الاتحاد الأوروبي أيضًا السلطة الفلسطينية، ويدعم المساعدات الإنسانية، وغزة، والأونروا، حتى يتم تقديم جميع الخدمات للأشخاص المحتاجين هناك. لذا، هذا هو نهجنا".

ودعا ترامب يوم السبت إلى "تطهير" غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، ووصف القطاع بأنه "موقع هدم" بعد الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل.

ونقلت شبكة إن بي سي نيوز عن مسؤول لم تسمه قوله إن إدارة ترامب تدرس حاليًا كيفية إعادة بناء غزة وأين يمكن إعادة توطين نحو مليوني فلسطيني خلال هذه العملية.

ووفقا للقناة فإن إندونيسيا قد تكون واحدة من الوجهات المحتملة لإعادة التوطين. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الإندونيسية علمها بأي خطط من هذا القبيل.

وكما كان متوقعًا، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أيضًا عن خطط لبدء تطوير استراتيجية لإعادة توطين سكان قطاع غزة.

وأصدرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بيانات ترفض بشدة أي دعوة لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم من أرضهم.