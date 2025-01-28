الاحتلال يعتقل الشيخ رائد صلاح في الدَّاخل المُحتل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، بعد مداهمة مجموعة من قوات ومخابرات الاحتلال منزله في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل الفلسطينيين في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، من بينها منزل الشيح صلاح، قبل أن تقوم باعتقاله.

وفتشت قوات الاحتلال مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والتي يرأسها الشيخ "صلاح".

وأشار المحامي خالد زبارقة، إلى أنه لم يتم حظر أنشطة لجنة إفشاء السلام بمدينة أم الفحم.

وأوضح زبارقة، أن الحديث يدور حول الحجز على ممتلكاتها، دون أن نعلم حجم الحجز المقصود.