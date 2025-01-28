الأنصاري: مفاوضات المرحلة الثَّانية ستبدأ في اليوم الـ 16 من بدء تنفيذ اتَّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه تم التّوصُّل إلى اتفاق بين حماس و"إسرائيل" للإفراج عن الأسيرة أربيل إيهود واثنتين أخريين قبل يوم الجمعة القادم.

وأوضح الأنصاري في تصريحات صحفية، أنّ حماس سلمت معلومات بشأن الأسرى وتم حل الأمور التي عطلت عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وفيما يتعلّق بالمرحلة الثانية من المفاوضات، أكد أن مفاوضات المرحلة الثانية ستبدأ في اليوم الـ 16 من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هناك حرصٌ شديد على مراقبة تنفيذ الاتفاق.

ونوَّه أنه لم يحدث خرق قد يؤدي إلى تصعيد أو فشل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه لا موعد محددا حاليًا لفتح معبر رفح بسبب التحديات اللوجستية.

وذكر الأنصاري، أن الدفعة الأولى من المساعدات دخلت قطاع غزة أمس عبر معبر إيرز ضمن الجسر الجوي المتواصل، موضحًا أن هناك مراقبة لدخول المساعدات القطرية إلى قطاع غزة وهناك تحديات لوجستية صعبة.

ولفت إلى أن التواصل مستمر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشمل اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن 90 أسيراً بينهم 21 طفلاً وفتى، و76 من الضفة الغربية و14 من شرقي القدس نشرت أسماءهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، مقابل الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات من غزة.

وفي 26 يناير الجاري، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 200 معتقل فلسطيني من ذوي الإحكام المؤبدة والعالية إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج؛ تنفيذًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل في إطار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وسلّمت كتائب القسام اليوم السبت 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل ثاني دفعة من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

المصدر / فلسطين أون لاين