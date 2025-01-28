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"لا يزال عدد من الضَّحايا تحت الرُّكام وفي الطُّرقات"

الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,354 شهيدًا

28 يناير 2025 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,354 شهيدًا

قالت وزارة الصحة بغزة، إنّ مستشفيات قطاع غزة استقبلت 48 شهيدًا منهم 37 انتشال و11 شهيدًا جديدًا و80 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,354 شهيدًا و111,563 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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