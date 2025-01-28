قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت مناطق فيها.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم نابلس من حاجز الطور، وداهم منزلا ومحلين تجاريين هناك، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب راضي عودة خلال اقتحام مدينة نابلس.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نصر وخالد عساف من مخيم قلنديا شمال القدس.

في الخليل، أغلقت قوات الاحتلال معظم مداخل مدينة الخليل، وداهمت عدد من المنازل خلال اقتحام مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة دورا جنوب الخليل، وهم شادي شادي محمود جباره المسالمة، ونهاد عامر الدرابيع، وضياء لؤي منجد قزاز، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وذلك بعد اقتحام المدينة والتمركز في منطقة “الكركفة”، وهم: محمود عماد عبد الغني سلهب (26 عاما)، نصار أسامة دار العسعس (23 عاما)، وعبد الله عبيات، وزيد جعفر، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

المصدر / فلسطين أون لاين