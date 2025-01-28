رئيس المكتب الحكومي: يلزمنا ما لايقل عن 120 ألف خيمة وبيت متنقِّل لإيواء النَّازحين في الشَّمال

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إنه تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة أحوال النازحين العائدين من جنوبي القطاع إلى شماله، محذرًا من كارثة إنسانية إن لم يتم توفير مستلزمات إيواء عاجلة.

وشدد معروف في تصريحات صحفية، على ضرورة توفير ما لا يقل عن 120 ألف خيمة وبيت متنقل لإيواء النازحين في الشمال.

وأشار إلى أن مواكب سيارات العائدين إلى شمال غزة تمتد إلى مئات الأمتار، وكشف عن مناشدات لمواطنين تقطعت بهم السبل ولم يكملوا رحلة العودة.

وحذر معروف من معاناة وكارثة إنسانية تطال النازحين العائدين إن لم يدخل العدد المطلوب من الخيام، واصفا الأمر بالأولوية مع ضرورة توفير المستلزمات الأساسية من أدوات معيشة وغيرها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، لقد عاد اليوم أكثر من 300,000 نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوماً على حرب الإبادة_الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد المكتب الحكومي، أن شعبنا الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل حيث بلغت نسبة الدمار الذي نفّذه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالمحافظتين أكثر من 90%.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني الكريم.

المصدر / وكالات