حماس وعددٌ من قادة الفصائل يلتقون الأسرى المحررين في القاهرة

التقت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأسرى المحررين المُفرج عنهم الذين وصلوا العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت الماضي ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى.

وشاركت قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وعدد من الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررين المُبعدين إلى خارج فلسطين وأهالي الأسرى في حفل ااستقبال بالقاهرة.

ويُشار إلى أن وفداً قيادياً من حركة حماس وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، حيث من المقرر الالتقاء بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

والأسرى المُفرج عنهم من أصحاب المؤبدات العليا في سجون الاحتلال؛ قضوا خلالها أكثر من عشرين عاماً داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وعبر الأسرى المحررون عن امتنانهم وشكرهم لشعبنا الفلسطيني وللمقاومة وخاصة شعبنا في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة جماعية من آلة الحرب الصهيونية على مدار 471 يوماً.

والأحد الماضي، أوضح مكتب إعلام الأسرى أن الدفعة الثانية تشمل الإفراج عن 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، مع إبعاد 70 أسيرًا للخارج، مقابل إطلاق 4 مجندات إسرائيليات.

وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

واستبقت حركة حماس الإفراج عن الأسرى بالقول: إن دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية؛ ترى النور اليوم في إطار صفقة طوفان الأقصى.



وفي 19 يناير 2024، أُفرج عن 90 أسيرة وطفلًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس، ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى، لتكون هذه الدفعة هي البداية المؤثرة لمسار التحرير ضمن صفقة التبادل.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

المصدر / فلسطين أون لاين