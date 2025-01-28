الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم والمُقاومة تتصدَّى

تصدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لعدوان قوات الاحتلال المتواصل في محافظة طولكرم.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم أن مجاهديها في وحدة الهندسة فجّروا عددا من العبوات الناسفة شديدة الانفجار، بقوات المشاة الإسرائيلية في مخيم طولكرم.

وقامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم، فيما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق، جراء العملية الإسرائيلية العسكرية.

ودمرت قوات الاحتلال محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، والبنية التحتية وشبكة المياه الرئيسية، وطالت عمليات التدمير أيضا الأرصفة ومداخل المحلات التجارية في المنطقة.

وأجبرت قوات الاحتلال عدة عائلات فلسطينية، على النزوح من مساكنها بمخيم طولكرم، تحت تهديد السلاح.

وحطمت جرافات الاحتلال عددا من المركبات المتوقفة على جوانب الأرصفة في المدينة، وتحديدا مطلع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، الذي يشهد حصارا مشددا عليه من قبل آليات الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (24 عاماً) بالرصاص الحي في قدمه بطولكرم، وأوقفت قوات الاحتلال مركبة الاسعاف واحتجزت الطاقم الطبي وأجبرته على نقل المصاب إلى حاجز “تسنعوز” غرب المدينة، ليرتفع عدد الإصابات برصاص الاحتلال والقصف اليوم إلى 6.

وفي وقت سابق، زفت كتائب القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، الشهيدين القساميين إيهاب محمد عطيوي ورامز بسام ضميري، واللذين ارتقيا إلى العلا، عقب قصف طيران العدو لمركبة كانا يستقلانها في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

وأكدت كتائب القسام في بيان، أنها تعاهد الله عز وجل، ثم تعاهد شعبنا العظيم أن تبقى على درب الجهاد والشهادة، وأن تواصل مسير المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، وانتزاع كامل حقوق شعبنا بإذن الله.

ومنذ عصر أمس الإثنين، يقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بقوة عسكرية كبيرة، بعد كشف تسلل قوة خاصة لمخيم نور شمس بطولكرم، وإطلاق النار عليها من قبل مقاتلي المقاومة في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات