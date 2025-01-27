سرايا القدس تعرَّض رسالةً مصوَّرةً للأسيرة الإسرائيليَّة المحتجزة لديها "أربيل يهود"

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسجيلًا مصوّرًا، مساء الإثنين، تظهر فيه الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، تؤكد فيها أنها بخير، وإنها تأمل بالعودة قريبًا.

وقالت يهود، في المقطع المصور، إنها موجودة لدى سرايا القدس، وإنها في حالة جيدة، وتأمل في العودة كما عادت زميلاتها السابقات .

وأكدت الأسيرة الإسرائيلية أنها سجلت الرسالة بتاريخ 2025/1/25، وقالت إنها من مواليد 21 يونيو/حزيران 1995، وإنها تحمل الهوية رقم 315369132، وإنها من كيبوتس نير عوز.

وقالت إنها خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، وإن رقمها العسكري هو 8086762.

وفي ختام رسالتها، طالبت يهود رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببذل جهودهما، لضمان الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وكذلك تحرر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكانت المقاومة قد أكدت أنها ستطلق سراح أربيل يهود وأسيرين آخرين قبل يوم السبت المقبل، بعدما حاول نتنياهو تعطيل انسحاب قواته من محور نتساريم وعودة النازحين إلى شمال غزة ما لم يتم الإفراج عن هذه الأسيرة.

وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن الحركة وافقت على الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية قبل السبت المقبل، لسحب الذريعة من الاحتلال.

فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه في إطار جهود الحركة لنزع الذرائع التي وضعها نتنياهو أمام عودة النازحين إلى شمال القطاع، وحل قضية الأسيرة لدى المقاومة "أربيل يهود"؛ قدمت "حماس" مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة "يهود" مع اثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة المقبل، وأن تبقى عملية التبادل المقررة يوم السبت المقبل كما هي في موعدها وتشمل ثلاثة أسرى للاحتلال.