رابط دعم الأطفال والأمهات في قطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تعلن هيئة حماية الطفل والمرأة عن فتح باب التسجيل للأطفال والأمهات المتواجدين شمال قطاع غزة الراغبين من الاستفادة من خدماتها المجانية.

وتتيح الهيئة فرصة تسجيل الأطفال تحت سن 17 سنة وجميع الأمهات للاستفادة من الخدمات المجانية على النحو الآتي:

حليب، بامبرز، وكسوة للأطفال الرضع

ملابس وزي مدرسي

دعم نفسي واجتماعي

برامج صحية وعلاجية

طرود غذائية

فرص تعليمية

البيانات المطلوبة للتسجيل، كالآتي:

اسم الطفل بالكامل

رقم هوية الطفل

تاريخ ميلاد الطفل

رقم جوال ولي الأمر

مكان السكن الحالي

اسم الأم بالكامل

رقم هوية الأم

الحالة الاجتماعية للأم

اسم الأب بالكامل

رقم هوية الأب

عدد أفراد الأسرة

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