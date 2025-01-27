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بالفيديو غزَّة... استشهاد طفلة بقصف الاحتلال عربة في شارع الرَّشيد

27 يناير 2025 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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غزَّة... استشهاد طفلة بقصف الاحتلال عربة في شارع الرَّشيد
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مستشفى العودة، استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات وعدد من المصابين، مساء اليوم الاثنين، في استهداف سيارة على شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة.

وأوضحت مستشفى العودة في النصيرات، مساء اليوم الإثنين، أن الطفلة الشهيدة ندى محمد العامودي التي وصلت إلى المستشفى كانت قد ارتقت جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف النازحين العائدين إلى مناطق شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى، أن الطواقم الطبية تعاملت مع ثلاث إصابات، تتراوح بين إصابات متوسطة وطفيفة، نتيجة القصف الذي استهدف منطقة الجسر غرب مخيم النصيرات.

وخلال اليوم، أصيب 6 مواطنين جراء انفجار مخلفات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في "جراف" ببلدة القرارة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

يُذكر أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بدأوا العودة إلى شمال قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، بعد أكثر من 15 شهرًا من معاناتهم جراء حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,317 شهيدًا و111,494 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأفادت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصل مستشفيات قطاع غزة 11 شهيدًا (منهم 9 شهداء انتشال، و2 شهداء جدد) و11 إصابة،  خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض والطرقات بأنحاء مختلفة من قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

 

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