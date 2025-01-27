الأونروا تعلن بدء توزيع الطحين على فئة جديدة غداً

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها ستبدأ غدًا الثلاثاء، الموافق 28 يناير 2015، بتوزيع المساعدات الغذائية التي تتمثل أكياس الطحين (الدقيق الأبيض) لفئات جديدة من الأسر في وسط قطاع غزة.

تفاصيل الفئات المستهدفة وآلية التوزيع

تستهدف عملية التوزيع على الأسر المكونة من 4 أفراد فما فوق، تشمل آلية التوزيع غدًا:

بواقي فئة 5 أفراد.

الأسر المكونة من 4 أفراد (حرف الألف).



أماكن التوزيع

تتم عملية توزيع الطحين في المراكز التالية:

1. مركز توزيع النصيرات (للنصيرات والبريج).

2. مركز توزيع هاي كلاس – أبو عريف (لدير البلح والمغازي).

3. مراكز المخاتير.

تنظيم عملية التوزيع

أكدت الأونروا أن التوزيع سيتم وفق نظام منظم يهدف إلى تسهيل العملية وضمان العدالة، مع الالتزام بالإرشادات التالية: