حماس: العودة الأسطوريَّة لأهلنا النَّازحين ستبقى عنوانًا لفشل المشروع الصَّهيونيِّ

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عودة مئات الآلاف من شعبنا، رغم أنف الاحتلال تجسيدٌ لقدرة شعبنا على دحر الاحتلال، وتحقيق حلم العودة الكبير إلى ديارنا

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، إن "المشهد التاريخي لعودة أهلنا النازحين، وهذا الزحف البشري الهادر الذي جرى شمالاً؛ يحطّم الآن أوهام الاحتلال الفاشي بتهجير شعبنا أو إخضاعه أو إرهابه وثنية عن خيار المقاومة، والتجذّر والثبات على هذه الأرض".

وأضافت، "هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ الصراع، بعودة مئات الآلاف من أهلنا المهجّرين إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة، رغم أنف الاحتلال وحكومته الأكثر تطرفاً؛ هو تجسيدٌ لقدرة شعبنا ومقاومته على تحرير أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق حلم العودة الكبير إلى ديارنا التي هُجّرنا منها قبل سبعة وسبعين عاماً تحت وطأة الإرهاب والفاشية الصهيونية".

وشددت الحركة، أن "هذه العودة الأسطورية ستبقى عنواناً أساسياً لفشل المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، والطريق المسدود الذي وصل إليه أمام صمود وثبات وإصرار شعبنا البطل ومقاومته الباسلة، وستشكّل إيذاناً فعلياً بزوال الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وتوافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، منذ صباح اليوم الإثنين، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، منتصف الليلة، التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال "الإسرائيلي" وحركة المقاومة الإسلامية حماس يقضي بأن تقوم حماس بتسليم الأسيرة المجندة "الإسرائيلية" أربيل يهود واثنين من الأسرى "الإسرائيليين" قبل يوم الجمعة القادم. وفي المقابل سيتم عودة النازحين ابتداء من صباح اليوم الاثنين، من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وفي غضون ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفد الحركة سلم الوسطاء مساء الأحد المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.