"بعد الحديث عن بعثة أوروبية".. قياديُّ بحماس يكشف عن موعد فتح معبر رفح للسفر خارج غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باسم نعيم، موعد فتح معبر رفح البري أمام المواطنين للسفر خارج قطاع غزة، وذلك تزامنًا مع إعلان الاتحاد الأوروبي موافقته على إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى المعبر الحدودي بين مصر والقطاع.



وأوضح القيادي نعيم في تصريح لـ(التلفزيون العربي)، أنه و"بعد الإفراج عن آخر المجندات السبت المقبل، سيفتح المعبر للسفر خارج القطاع"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق يسير بشكل معقول رغم التحديات التي نواجهها".



وأكد نعيم، أن "حماس لن تعطي الاحتلال الإسرائيلي أي مبرر لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أن حركة المقاومة تلتزم بكافة بنود الاتفاق.

وفي الإطار، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني.

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، بحلول الأول من فبراير المقبل.

وأضافت “اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دورا حاسما في دعم وقف إطلاق النار”.

وقالت كالاس، للصحفيين اليوم الإثنين،"نحن مستعدون لإعادة نشر بعثتنا عند معبر رفح"، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه ستكون هناك بعثة أمنية أوروبية على المعبر.