فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"استسلام كامل".. بن غفير يعلِّق على عودة النَّازحين إلى شمال غزَّة

حماس تنعى مقاومين من القسَّام ارتقيا بقصف إسرائيليّ على طولكرم

قضيَّة تجسُّس جديدة... (إسرائيل) تكشف تفاصيل "نقل أسرار القبَّة الحديديَّة لإيران"!

تشيّيع جثامين 11 شهيدًا من مجاهدي القسام ارتقوا خلال معركة شرق خان يونس

صالح: "طوفان الأقصى" أعاد صياغة معادلة الصِّراع وأفشل خطط الاحتلال

عودة آلاف النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة (شاهد)

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانيَّة إلى قطاع غزَّة

"قبل السفر إلى البرازيل".. جنود إسرائيليُّون يحذفون حساباتهم على مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ

مقاتلو الجناح العسكري لحماس يستقبلون العائدين إلى غزة

مسؤول في استخبارات جيش الاحتلال: الحرب حُسمت لصالح حماس

"استسلام كامل".. بن غفير يعلِّق على عودة النَّازحين إلى شمال غزَّة

27 يناير 2025 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...
"استسلام كامل".. بن غفير يعلِّق على عودة النَّازحين إلى شمال غزَّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، عودة عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بـ "جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال بن غفير في تغريدة على منصة "إكس": "إن افتتاح طريق نتساريم هذا الصباح ودخول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال قطاع غزة هي صور من انتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة المتهورة. هذا ليس ما يبدو عليه ’النصر الكامل‘ - هذا ما يبدو عليه الاستسلام الكامل".

وأضاف: "لم يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال ولم يضحوا بأرواحهم في قطاع غزة لجعل هذه الصور ممكنة".

 “ووجّه بن غفير انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما يحدث “ليس انتصارًا كاملًا كما كان يزعمه نتنياهو، بل هو استسلام كامل”.

وجاءت عودة النازحين في اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، ضمن صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وبدأت حركة العائدين الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تدفق آلاف الفلسطينيين مشيًا على الأقدام عبر شارع الرشيد الساحلي، وتبعت ذلك العودة بالمركبات عبر شارع صلاح الدين في تمام التاسعة صباحًا، مع إخضاع السيارات لفحص أمني.

ويستمر اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى مدة 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض لبدء مراحل لاحقة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، وتسعى الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول طويلة الأمد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

 

 

تويتر تويتر
#غزة #عودة النازحين #بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة