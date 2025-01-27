حماس تنعى مقاومين من القسَّام ارتقيا بقصف إسرائيليّ على طولكرم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مقاومين من "كتائب القسام" ارتقيا بقصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة فلسطينية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى "تصعيد المقاومة" ضد الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، إن عملية الاغتيال الصهيونية الجديدة والتي استهدفت مركبة في مخيم نور شمس في طولكرم اليوم الإثنين، هي تأكيد على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال، ومحاولة بائسة لتصفية المقاومة الباسلة التي ما زالت توجع الاحتلال بعملياتها النوعية.

وشددت على أن "دماءهم الزكية لن تذهب سدى، بل ستكون دافعا لتصاعد المقاومة، واستمرار عملياتها البطولية".

ولفتت "حماس" إلى أن هذا العدوان جاء "بالتزامن مع تكثيف الاحتلال عملياته في محافظات الضفة، ومواصلته لليوم الثامن عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها وريفها".

ودعت المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "مزيد من الاشتباك وتصعيد المقاومة للاحتلال ومستوطنيه، ضمن معركة طوفان الأقصى، وإرباكهم وزعزعة أمن كيانهم المزعوم".

وفي وقت سابق، استشهد مقاومان وأُصيب 3 بجراح، الإثنين، في قصف نفذته طائرة مُسيرة إسرائيلية على مركبة فلسطينية في شارع نابلس قرب مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وأفيد بأن أحد الشهيدين هو قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم، إيهاب أبو عطيوة، والآخر هو الشاب رامز الضميري.

ولليوم السابع يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر العدوان على جنين عن استشهاد 16 فلسطينيا، بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى ظهر الاثنين، عن استشهاد 880 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.