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بالفيديو تشيّيع جثامين 11 شهيدًا من مجاهدي القسام ارتقوا خلال معركة شرق خان يونس

27 يناير 2025 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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تشيّيع جثامين 11 شهيدًا من مجاهدي القسام

شيعت جماهير شعبنا، اليوم الإثنين، جثامين 11 شهيدا، من مجاهدي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ارتقوا خلال معركة شرق بلدة القرارة الشمال الشرقي لمدينة خان يونس.

وجرى انتشال جثامين الشهداء من مناطق المعركة التي خاضوها مع جنود الاحتلال في القرارة خلال التوغل البري لمدينة خان يونس قبل عدة أشهر.

وخاض مقاتلو القسام على مدار عمر الحرب التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول معارك بطولية، وثقت الكتائب العديد منها بالصوت والصورة، موقعة الخسائر والقتلى في آليات وعناصر الاحتلال.

وفي 19 من الشهر الجاري، جرى اتفاق وقف إطلاق النار ما بين المقاومة بغزة، وجيش الاحتلال برعاية دولية، ما مكن فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء من مواقعهم وعقدهم القتالية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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