استشهاد قائد القسام في مخيم طولكرم ورفيقه بقصف إسرائيلي

استشهد مقاومان وأُصيب 3 بجراح، الإثنين، في قصف نفذته طائرة مُسيرة إسرائيلية على مركبة فلسطينية في شارع نابلس قرب مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بوصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس.

وأفيد بأن أحد الشهيدين هو قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم، إيهاب أبو عطيوة، والآخر هو الشاب رامز الضميري.

وقالت حركة حماس، إن عملية الاغتيال طالت القائد في كتائب القسام، إيهاب أبو عطيوي، ورفيقه رامز ضميري، واعتبرت أن ذلك محاولة بائسة لتصفية المقاومة.





ولليوم السابع يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر العدوان على جنين عن استشهاد 16 فلسطينيا، بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين