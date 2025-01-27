فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قضيَّة تجسُّس جديدة... (إسرائيل) تكشف تفاصيل "نقل أسرار القبَّة الحديديَّة لإيران"!

تشيّيع جثامين 11 شهيدًا من مجاهدي القسام ارتقوا خلال معركة شرق خان يونس

صالح: "طوفان الأقصى" أعاد صياغة معادلة الصِّراع وأفشل خطط الاحتلال

عودة آلاف النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة (شاهد)

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانيَّة إلى قطاع غزَّة

"قبل السفر إلى البرازيل".. جنود إسرائيليُّون يحذفون حساباتهم على مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ

مقاتلو الجناح العسكري لحماس يستقبلون العائدين إلى غزة

مسؤول في استخبارات جيش الاحتلال: الحرب حُسمت لصالح حماس

الدِّفاع المدني: طواقمنا فتحت بعض الشوارع والمنافذ لتسهيل عبور النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة

لماذا تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة؟

استشهاد قائد القسام في مخيم طولكرم ورفيقه بقصف إسرائيلي

27 يناير 2025 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
...
قائد القسام ورفيقه

استشهد مقاومان وأُصيب 3 بجراح، الإثنين، في قصف نفذته طائرة مُسيرة إسرائيلية على مركبة فلسطينية في شارع نابلس قرب مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بوصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس.

وأفيد بأن أحد الشهيدين هو قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم، إيهاب أبو عطيوة، والآخر هو الشاب رامز الضميري.

وقالت حركة حماس، إن عملية الاغتيال طالت القائد في كتائب القسام، إيهاب أبو عطيوي، ورفيقه رامز ضميري، واعتبرت أن ذلك محاولة بائسة لتصفية المقاومة.

photo_2025-01-27_14-49-23.jpg
 

ولليوم السابع يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر العدوان على جنين عن استشهاد 16 فلسطينيا، بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#قصف إسرائيلي #مخيم طولكرم #اسنشهاد قائد القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة