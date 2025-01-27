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مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانيَّة إلى قطاع غزَّة

27 يناير 2025 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
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مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانيَّة إلى قطاع غزَّة
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكبر قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة تحت شعار "التشارك من أجل الإنسانية".

وتتكون القافلة من 305 شاحنة محملة بنحو 4200 طن من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب 11 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل.

وتشمل هذه المساعدات الأجهزة الطبية والإمدادات الأساسية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات كبيرة من المواد الغذائية غير القابلة للتلف والسلع المعلبة الجاهزة للأكل والملابس والبطانيات بالإضافة إلى حليب الأطفال والأطعمة.

وأشار مدبولي إلى أن هذه القافلة هي الخامسة التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدة والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة.

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#غزة #مصر #اتفاق وقف إطلاق النار #حرب الإبادة

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