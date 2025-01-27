"قبل السفر إلى البرازيل".. جنود إسرائيليُّون يحذفون حساباتهم على مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

ذكرت تقارير عبريَّة أن عشرات الجنود الإسرائيليين يقومون بحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، قبل السفر إلى البرازيل في الأسابيع المقبلة للمشاركة في كرنفال ريو دي جانيرو الشهر المقبل.

وقد استخدمت جماعات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين بقيادة مؤسسة هند رجب، وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسل، حسابات الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مواد أخرى لتجميع الأدلة على الفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت مؤسسة هند رجب دعاوى قضائية ضد جنود إسرائيليين في السويد والبرازيل وإيطاليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن جندي قوله أمس: "نخشى أن تعتقلنا السلطات البرازيلية بعد الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين وأن تدمر رحلتنا بالكامل. لقد رأينا ما حدث للجندي الذي وصل إلى البرازيل واضطر إلى الفرار في عملية معقدة لتجنب الاعتقال. لن نعطي ذخيرة (أي صور ومقاطع فيديو) لهذه المنظمات المعادية " .

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هند رجب تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي استشهدت في غزة بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلتها بأكملها في السيارة التي كانوا يستقلونها وقتل أيضًا المسعفين الذين جاءوا لمحاولة إنقاذ حياتها.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.