فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قضيَّة تجسُّس جديدة... (إسرائيل) تكشف تفاصيل "نقل أسرار القبَّة الحديديَّة لإيران"!

تشيّيع جثامين 11 شهيدًا من مجاهدي القسام ارتقوا خلال معركة شرق خان يونس

صالح: "طوفان الأقصى" أعاد صياغة معادلة الصِّراع وأفشل خطط الاحتلال

عودة آلاف النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة (شاهد)

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانيَّة إلى قطاع غزَّة

"قبل السفر إلى البرازيل".. جنود إسرائيليُّون يحذفون حساباتهم على مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ

مقاتلو الجناح العسكري لحماس يستقبلون العائدين إلى غزة

مسؤول في استخبارات جيش الاحتلال: الحرب حُسمت لصالح حماس

الدِّفاع المدني: طواقمنا فتحت بعض الشوارع والمنافذ لتسهيل عبور النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة

لماذا تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة؟

بالفيديو مقاتلو الجناح العسكري لحماس يستقبلون العائدين إلى غزة

27 يناير 2025 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
...
مقاتلو الجناح العسكري لحماس يستقبلون العائدين إلى غزة

في مشهد مهيب، ظهر مقاتلو القسام، في محور نيتساريم، لاستقبال سكان شمال قطاع غزة العائدين من النزوح بعد 15 شهرا من الإبادة.

ووفق مشاهد وثقها نشطاء، لوّح مقاتلو القسام، لسكان غزة العائدين، وقدموا الحلوى للبعض، فيما تبادل عدد من النازحين السلام مع المقاتلين، والتقطوا صورا تذكارية معهم.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير".

وذكرت "حماس" في بيان: "مشاهدُ عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#كتائب القسام #عودة النازحين #مقاتلو القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة