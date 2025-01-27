مقاتلو الجناح العسكري لحماس يستقبلون العائدين إلى غزة

في مشهد مهيب، ظهر مقاتلو القسام، في محور نيتساريم، لاستقبال سكان شمال قطاع غزة العائدين من النزوح بعد 15 شهرا من الإبادة.

ووفق مشاهد وثقها نشطاء، لوّح مقاتلو القسام، لسكان غزة العائدين، وقدموا الحلوى للبعض، فيما تبادل عدد من النازحين السلام مع المقاتلين، والتقطوا صورا تذكارية معهم.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير".

وذكرت "حماس" في بيان: "مشاهدُ عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

المصدر / فلسطين أون لاين